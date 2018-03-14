Праздник 8 марта в торгово-развлекательном центре Пионер прошел весело и интересно. В этот день для посетителей на четвертом этаже в зоне фуд-корта состоялся праздничный концерт. Проникновенное выступление скрипача, а также лучшие музыкальные хиты прозвучали для гостей в этот день. Кроме того, приятные комплименты и подарки от ТРЦ Пионер порадовали милых дам.

На творческом мастер-классе от магазина Hand Mad все желающие смогли сделать эксклюзивную открытку для любимых мам и бабушек. А от территории творчества "Лиса и Словакия" было организовано увлекательное занятие росписью на деревянных магнитах.

На кулинарном мастер-классе от Chicago pizza желающие участвовали в виртуозном изготовлении и выпекании пиццы и затем смогли продегустировать свой кулинарный шедевр.

ТРЦ Пионер:

г. Барнаул, пр. Ленина, 102В