Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook много фотографий из Страсбурга. Тем самым доказав, что она не сбегала в Россию, пишет "Газета.ру".

Савченко подписала под фотографиями, что идет рабочая поездка в Европейский парламент.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , на Украине замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что Савченко могла сбежать на территорию России. Пресс-секретарь Савченко на эти обвинения ответила, что депутат сейчас находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с депутатами Европарламента.

Однако генпрокурор Украины сообщил, что Савченко нет в составе украинской делегации.