Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад за 2017 год.

Как сообщается, это популярная игрушка может быть опасной для детей. Особенную опасность представляют модели c подсветкой. Ребенок может проглотить пуговичную батарею. Кроме этого, светящийся спиннер может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , эта игрушка обрела небывалую популярность летом прошлого года. Игрушку можно купить от 50 рублей.

Hand spinner переводится как "ручная вертушка". У этой игрушки совсем незамысловатый внешний вид. Предмет состоит из обычного подшипника и лепестков с дополнительными подшипниками. Игра заключается лишь в том, что играющий пальцами раскручивает эту "вертушку". Пока спиннер крутится, можно выполнять какие-то действия.