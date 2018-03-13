Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что смена пола в России не носит массовый характер. Поэтому, по его мнению, действующего российского законодательства достаточно для регулирования этой сферы, пишет РИА "Новости".

Отметим, ранее СМИ писали, что в России предлагают законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте и других официальных документах. Сообщалось, что эта резолюция будет направлена в администрацию президента и профильные ведомства в ближайшее время.

"Вопрос решается очень корректно, с учетом сохранения психологического статуса человека, поэтому не надо сейчас никаких решений принимать — они есть. Дается медицинское заключение, человек идет в соответствующие органы",- отметил он.