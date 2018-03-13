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Полиция в Горном Алтае задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля Lexus RX 300.

Как сообщили в МВД по республике, к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что приехал к знакомым в село Усть-Кан.

"Оставив автомобиль с работающим двигателем возле жилого дома, мужчина вышел, а спустя несколько минут обнаружил пропажу транспортного средства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль был обнаружен полицейскими на одной из сельских улиц. В ходе осмотра транспортного средства экспертом были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев, оставленные предполагаемым злоумышленником", — уточняют в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний житель села Озерное.

Мужчину доставили в отделение полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что находясь в селе Усть-Кан, увидел автомобиль с работающим двигателем и решил воспользоваться этим, чтобы доехать до центра села. Приехав по нужному ему адресу, он бросил транспортное средство.

В данный момент полиция проводит проверку.