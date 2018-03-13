Будущие смартфоны от компании Apple, возможно, будут разработаны без черного выреза в верхней части экрана. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на The Investor.

Как сообщает издание, вместо этого компания постарается использовать переднюю панель смартфонов максимально эффективно.

Отметим, что узнаваемый вырез, который пользователи назвали "челкой", появился у модели iPhone X. Здесь находятся датчики Face ID и камера TrueDepth. После того, как эта модель поступила в продажу, многие производители, в основном китайские, принялись выпускать модели смартфонов, похожих на iPhone X.

Тем не менее, новые iPhone получат систему распознавания FaceID.