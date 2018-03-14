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Недостроенная лестница в Барнауле начала "притягивать" горожан раньше срока

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Объекты обещают сдать весной

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жители Барнаула начали гулять по еще недостроенный второй лестнице Нагорного парка и набережной. В социальных сетях горожане уже выкладывают кадры с туристического объекта.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Барнаула, сейчас практически все ремонтные работы на второй лестнице закончены. Несмотря на то, что объект еще не готов, заградительные заборы от барнаульцев решили не ставить. При этом горожанам рекомендовали подождать официального открытия второй лестницы и набережной, которое намечено на весну.

Строительство второй лестницы, а также теневых навесов, амфитеатра, беседки ведется за счет средств городского бюджета. Основные работы на набережной уже завершены. Весной будут завершены те работы, которые невозможно выполнить из-за низких температур: покраска ограждений, покрытие бетонных конструкций пенетроном.

Юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, уже протерассирован и приобрел законченный вид. Весной здесь проведут дополнительное озеленение. При этом летом 2018 года на первой лестнице власти Барнаула пообещали вместе с подрядной организацией полностью заменить асфальт. Напомним, осенью после многочисленных дождей на туристическом объекте появлялись трещины.

Вторая лестница и набережная должны стать еще одним объектом в рамках туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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