Фото: itemyapi.com

Алтайский край продолжает жить в условиях сильных перепадов температур — в ночь на 14 марта местами в регионе столбики термометров опускались до -28 градусов, а днем ожидает "плюс".

По информации алтайского ЦГМС, в крае в среду будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят -4...-9 градусов, в предгорьях до +1 градуса. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице температура составит -4...-6 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.