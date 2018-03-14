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Из мороза под -30 в оттепель до +1: о погоде в Алтайском крае 14 марта

, ИА "Амител"
Осадков в этот день не будет, на дорогах ожидается гололед

Фото: itemyapi.com

Алтайский край продолжает жить в условиях сильных перепадов температур — в ночь на 14 марта местами в регионе столбики термометров опускались до -28 градусов, а днем ожидает "плюс".

По информации алтайского ЦГМС, в крае в среду будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят -4...-9 градусов, в предгорьях до +1 градуса. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице температура составит -4...-6 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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