Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Более 400 работников УФСИН по Алтайскому краю 12 марта в барнаульском концертном зале "Сибирь" отметили свой профессиональный праздник. В мероприятии приняли участие сотрудники, пенсионеры и ветераны уголовно-исполнительной системы региона, представители и руководители краевых ведомств, взаимодействующих с УФСИН, а также представители митрополии, правительства региона, депутаты АКЗС.

В ходе концерта начальник ведомства, генерал-майор внутренней службы Валерий Усачёв поздравил личный состав с праздником.

Сотрудникам, добившимся высоких показателей в службе, вручили ведомственные награды, а также почетные грамоты и благодарственные письма от краевых и городских ведомств. На торжественном мероприятии присутствовали родственники сотрудников УИС края, погибших при исполнении служебного долга – подполковника Ивана Куваева и прапорщика Николая Сухорукова.

Завершилось мероприятие концертом сотрудников ведомства.