Барнаульцы готовы переезжать в другие города из-за низкой зарплаты

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Финансовый университет при Правительстве РФ в начале 2018 года провел телефонный опрос жителей крупных российских городов с целью выяснить, готовы ли они к миграции ради улучшения своей жизни. Результаты опроса размещены на сайте ведомства. Так 13% из опрошенных жителей Барнаула не против переехать в соседний город ради улучшения жизни.

Опрос проводился среди жителей 40 городов страны. Барнаул занял девятое место в рейтинге. Как правило, жителей не устраивает низкая зарплата, а также плохая экология и неважное развитие городской инфраструктуры. В основном хотят поменять прописку люди в возрасте от 18 до 23 лет. Наиболее склонны к миграции студенты, причем мужского пола.

Больше всего покинуть город готовы в Махачкале (20%), Тольятти (19%), Омске (18%). Среди сибирских городов в десятке также Томск и Новокузнецк, которые выше столицы Алтайского края. Далее идут Кемерово (10%) и Новосибирск (8%).

Меньше всего желающих покинуть свой город – в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени (по 5 %).