Внука экс-губернатора Калининградской области подозревают в убийстве

Внука бывшего губернатора Калининградской области Владимира Егорова подозревают в убийстве мужчины. По предварительным данным, он был должен погибшему деньги, сообщает Калининград.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп 29-летнего жителя города нашли на заболоченном участке местности в районе Пионерского. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко подтвердила информацию об обнаружении тела.

По версии следствия, мужчина ушел из дома 10 марта и не вернулся. Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастен 34-летний местный житель.

"Для установления точной причины смерти калининградца назначена судебно-медицинская экспертиза", — отметила Гацко.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании для него меры пресечения.