Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в парламенте предлагают объявить бесполетной зоной воздушное пространство над Сирией в связи с имеющейся информацией о планируемом США ракетно-бомбовом ударе по правительственным кварталам Дамаска, сообщает "Интерфакс".

"Нам в этой ситуации необходимо готовиться к отражению нападения и защите — объявить бесполетной зоной все воздушное пространство над Сирией и сбивать все, что там будет летать и сделать об этом заявление", — пояснил Шерин.

Он считает, что "Америка не может отдать Сирию, так как это станет показателем отсутствия у нее возможности единолично властвовать на земле".

"И вот они идут по одной простой схеме, и это какое-то средневековье — отравления, яды, хлор, химикаты, химические атаки — то есть это дешевые трюки. Взяли камеру, позвали "Белые каски", кого-то пооткачивали, написали, что это химическая атака Асада, можно бомбить", — отметил Шерин.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании в Москве заявил о наличии достоверной информации о подготовке боевиками в Восточной Гуте провокации с использованием химоружия: "У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения".

По словам Герасимова, США планируют обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия: "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

Как отметил начальник Генштаба, в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. "В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — сказал он.