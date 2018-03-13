Фото: altairegion22.ru \ Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе торжественного открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Думчево Залесовского района заявил, что открытие нового ФАПа — это результат работы по исполнению поручений президента России, сообщается на официальном сайте региона.

Карлин напомнил, что в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года глава государства поставил задачу добиваться повышения доступности медицинских услуг в сельской местности.

"Работа по развитию сети медицинских учреждений в Алтайском крае ведется с 2012 года, в том числе в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий. Реализацию этой программы в Алтайском крае продолжим и в дальнейшем. Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как решения Президента России претворяются в реальные дела. Перед вами — новый суперсовременный фельдшерско-акушерский пункт. Он, конечно же, необходим селу, в котором растет рождаемость.

Совершенно правильно, что сегодня в нашем мероприятии участвуют дети. В новом ФАПе созданы все условия для приема и взрослых, и детей. Я знаю, что в ваше село регулярно приезжают врачи-педиатры, терапевты и другие узкие специалисты. В Залесовском районе работают 13 ФАПов и две сельские амбулатории — мы эту сеть не будем сокращать ни на одну точку! Мы с высоким качеством провели капитальный ремонт районной больницы, по сути реконструировали ее. Поэтому в районе вполне достойная медицина для всех 14 тысяч жителей. В этом году мы построим еще один ФАП — в селе Пещерка. Иными словами, то, о чем говорит Президент, он делает!" — подчеркнул Александр Карлин

Общая сумма затрат на строительство нового ФАПа в селе Думчево превысила 3,5 миллиона рублей. Ранее сельский фельдшерско-акушерский пункт располагался в ветхом деревянном доме 1941 года постройки. Новое здание гораздо просторнее, его площадь составляет 68,4 квадратных метра, стены выполнены из деревянных конструкций каркасно-панельного типа. В медицинском учреждении созданы комфортные условия, в том числе предусмотрено отопление от твердотопливного котла, водоснабжение — от собственной скважины. Выполнено благоустройство участка, обустроены ограждение, дорожка из бетонных плит, склад для хранения угля.

ФАП оснащен современным медицинским оборудованием. В учреждении установили новую медицинскую мебель, электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, гинекологическое кресло, сухожаровой шкаф. В арсенале нового пункта все необходимое для фельдшерско-акушерского приема пациентов: пеленальный столик, весы для детей, кислородный ингалятор, тонометр, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови.