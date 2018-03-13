Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хэспел. Об этом он написал во вторник в своем Twitter.

"Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной, назначенной на этот пост", — сообщил Трамп.

Директор ЦРУ Майк Помпео станет новым госсекретарем США. А госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен Трампом.

До своего назначения Джина Хэспел была замом директора ЦРУ. До этого она руководила тайной тюрьмой в Таиланде, где жестко пытали заключенных и топили их в воде до потери сознания — эти данные публиковались в декабре 2014 спецкомитетом по разведке Сената Конгресса США. Но никаких официльных обвинений тогда не предъявили. При назначении Хэспел на роль зама директора ЦРУ в феврале 2017-ого о ней говорили как об "опытном ветеране агентства".