На торгах в Бельгии продали "Легенду Лесото" — пятый по величине алмаз в истории бесцветный и без примесей, пишут "Известия".

Драгоценность исключительного качества массой 910 каратов оценили в $40 млн.

Минерал обнаружили в январе 2018 на руднике в африканском королевстве.

