В Министерстве обороны России отобрали по 50 лучших идей для названий новейших вооружений. Как отмечается на сайте ведомства, стартовал финальный этап по выбору названий для вооружений.

1 марта был запущен сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений.

"Вий", "Зайчик" и "Офтальмолог" — для боевого лазерного комплекса

"Кракен" и "Язь" — для беспилотного подводного аппарата с ядерной установкой

"Нежданчик" — для крылатой ракеты с ядерной установкой

За прошедшее с начала марта время специальный сервис на сайте оборонного ведомства посетили более 870 тысяч пользователей, из которых около трети — иностранцы.

"Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений. Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения", — говорится в комментарии ведомства.

Голосование будет продолжаться до 16 марта.