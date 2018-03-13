Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил "Парламентской газете", что напоминание от властей об истечении срока действия водительских удостоверений станет шагом навстречу водителям.

"Предупреждать об истечении срока водительских прав — это хорошая идея, многие действительно об этом забывают, а потом попадают в неприятные ситуации", — сказал Лысаков, комментируя идею московских властей автоматически продлевать срок действия водительских удостоверений законопослушных водителей и заранее информировать автомобилистов об истечении данного срока.

При этом депутат отметил, что подобное нововведение не подразумевает никаких преференций для порядочных водителей, которые не нарушают правила.

"В автоматическом режиме продлить права не получится, ведь необходимо прийти и предоставить справку о состоянии здоровья. И по сути это единственное, что нужно сделать для продления прав", — добавил Лысаков.