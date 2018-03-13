Консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel назвала двадцать самых развитых городов мира, сообщает РИА Новости.

Первое место занял Сингапур. Он возглавил рейтинги по всем четырем параметрам, которыми руководствовались составители: мобильность, здоровье, безопасность и производительность.

В исследовании говорится, что жители азиатского мегаполиса могут экономить до 60 часов в год благодаря развитой транспортной системе, а сеть видеонаблюдения помогает правоохранительным органам успешно бороться с преступностью.

Отмечается, что после отделения от Малайзии в 1965 году городу-государству удалось совершить рывок в развитии и стать примером для всего мира.

В пятерку лидеров также вошли Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго.