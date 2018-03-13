Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге

Взрыв в жилом доме в Петербурге. Перекрытия на верхних этажах обрушились. На место выехали спасатели, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Разрушены несколько квартир на верхних этажах.

По словам очевидцев, жильцы из разрушенных квартир из-за взрыва вылетели на улицу и лежат на земле. Также, как отмечают местные жители, спецтранспорта на место ЧП приехало много, однако никаких мер по тушению пожара не принимается, несмотря на людей, машущих из окон соседних квартир.

Отмечается, что одна из квартир на верхнем этаже после взрыва вспыхнула. Огонь разгорается, несколько пожарных расчетов уже на месте