В Алтайском крае завершен второй подряд крупный аукцион по созданию инженерной защиты от наводнений в наиболее проблемных муниципалитетах. На этот раз дамбу за 137,8 млн рублей построят в селе Чарышское.

Начальная цена контракта составляла 154,828 млн рублей. Всего на конкурс было подано 5 заявок. На понижение сыграли ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" (140,12 млн рублей), ООО "Новосибирскагропромдорстрой" (138,571 млн рублей) и ООО "ФундаментСпецСтрой" (137,797 млн рублей). Именно последняя организация в итоге забрала себе лот.

Несколько слов о победителе тендера. ООО "ФСС" зарегистрировано в 2007 году в Республике Алтай (село Майма). Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор – Игорь Ким. Он же на пару с Даиром Умбетьяровым является совладельцем компании. Киму принадлежит 57,14% уставного капитала, его компаньону – 42,86%. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Дамба должна быть построена на реке Чарыш не позднее 1 октября 2019 года. Защита появится рядом с селами Красный Партизан и Чарышское для предотвращения дальнейшего размыва береговой линии и затопления сельской территории и инженерной инфраструктуры. Общая протяженность дамбы составит 7,93 км, ширина гребней – 5 м, максимальная высота — 4,5 м. Площадь застройки – 19,8 га.

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