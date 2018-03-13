Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев в ходе заседания заявил, что около 95,5 тысячи человек проголосовали досрочно на выборах президента России, сообщает "Парламентская газета".

"По информации Центризбиркома, около 95 500 человек проголосовали досрочно на выборах президента России", — сказал Булаев.

Он также выразил благодарность тем людям, которые в настоящее время проводят досрочное голосование.

Зампред напомнил, что голосование проводится с 25 февраля в труднодоступных и удаленных местах, полярных и метеорологических станциях

"Это, по сути, волонтерский и порой опасный труд, когда люди ради двух-пяти человек готовы пешком на себе тащить ящики для голосования", — сказал Булаев.

В Минобороны сообщили о почти 4 тысячах проголосовавших досрочно военных и гражданских служащих.