Интернет-издание "ФедералПресс" проанализировало ход предвыборной президентской кампании в Алтайском крае. Как пишет издание, президентская кампания в регионе приблизилась к финишной прямой и идет без особых всплесков и сенсаций.

Невелика активность оппозиции в крае. Так, фонд "Петербургская политика" на основании исследования того, как развивается предвыборная ситуация в разных регионах, составил рейтинг активности власти и ее оппонентов. "Оппозиционную активность в Алтайском крае аналитики оценили только в 4 балла (по 10-балльной шкале). Это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе. При этом активность сторонников действующего президента РФ в ходе кампании оценена авторами рейтинга на 7 баллов", — отмечается в материале. "ФедералПресс" .

Так же отмечается, что во время предвыборной кампании в Алтайском крае появились необычные нюансы. Так, 18 марта во многих населенных пунктах Алтая пройдут опросы по благоустройству территорий. Выборную тематику поддержала и молодежь: прошли рок-фестиваль, стендап-шоу. Кубок молодого избирателя по КВН и все на выборную тематику. А в день выборов пройдут квесты, флэшмобы. На избирательных участках можно будет выиграть айфон в конкурсе селфи.

Специалисты уверены: человеческие ошибки во время выборов на Алтае 18 марта практически исключены . На избирательных участках будет вестись видеонаблюдение с прямой трансляцией в интернет. Повысят уровень прозрачности КОИБы, а также технология QR-кодирования при изготовлении протоколов об итогах голосования. Издание приводит слова председателя крайиизбиркома Ирины Акимовой: "Сделан беспрецедентный шаг в сторону совершенствования демократической процедуры обеспечения максимальной открытости и прозрачности деятельности организаторов выборов".