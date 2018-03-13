Среда, 14 Март, 01:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 70,16
512727
-11°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Православные активисты угрожают некими мерами в случае отпевания Табакова

, ИА "Амител"
В Московском патриархате заявили, что движение "Божья воля" не имеет отношения к РПЦ

Фото: mtdata.ru

Активисты движения "Божья воля" угрожают ответными действиями в случае, если известного актера и режиссера Олега Табакова будет отпевать священник православной церкви, пишет "Взгляд".

"Скончался богохульник Олег Табаков. Скончался, к сожалению, без покаяния. ПОД "Божья воля" завтра отнесет заявление Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, управляющему Центральным викариатсвом Москвы с просьбой об неотпевании богохульника Табакова. В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения", — написала глава движения Мила Одегова в своем Facebook.

Она отметила, что члены движения посещали МХТ им. Чехова, где "лично убедились в кощунственном характере спектаклей", среди которых была постановка режиссера Константина Богомолова "Идеальный муж".

В Центральном викариатстве, куда "Божья воля" собиралась направить жалобу, пояснили, что решение об отпевании может принять лишь священник, к которому обратились родственники усопшего. Окончательно решить вопрос необходимости отпевания может только каноническая комиссия.

В Московском патриархате заявили, что "Божья воля" не имеет отношения к РПЦ. "Что касается заявлений движения "Божья воля", к церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об отмене отпевания пока никуда не поступало", — подчеркнул зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает "Говорит Москва".

Он также отметил, что у Московского патриархата не может быть возражений против отпевания Табакова.

Советский и российский актер и режиссер, худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков умер в понедельник, 12 марта, в Москве на 83-м году жизни. Церемония прощания с актером пройдет в МХТ им. Чехова 15 марта. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
00:30
Новосибирские ученые создали уникальный медицинский материал 0
23:48
Православные активисты угрожают некими мерами в случае отпевания Табакова 0
23:29
ЦИК: на выборах президента досрочно проголосовали более 95 тысяч человек 0
23:01
Назван самый развитый город в мире, в котором удобно и безопасно жить 0
22:42
Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге 1
22:28
Идею напоминать водителям об истечении срока действия прав оценили в Думе 0
22:05
"Нежданчик". Минобороны отобрало лучшие названия для новейших вооружений 0
21:42
Россияне поднялись на второе место в общем зачете Паралимпиады 0
21:24
Пятый по величине алмаз в истории продали на аукционе 0
21:03
Трамп назначил директором ЦРУ экс-начальницу тайной тюрьмы для пыток людей 0
20:49
Губернатор Алтайского края открыл новый ФАП в селе Думчево 0
20:29
Госдума готовится отражать предполагаемую атаку США на столицу Сирии 9
20:04
Внука экс-губернатора Калининградской области подозревают в убийстве 1
19:47
Apple может отказаться от "челки" у будущих смартфонов 0
19:27
Онищенко заявил, что смена пола в России не носит массовых характер 0
19:08
Коротко о главном: митинги, "Звери" и история с избиением школьницы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 марта
18:50
Спиннеры попали в список опасных товаров 0
18:24
Стало известно, что помогает студентам справиться со стрессом в сессию 2
18:04
Врачи: Гаркалин остается больнице в состоянии средней тяжести 0
18:02
Работники алтайского УФСИН с размахом отметили профессиональный праздник 1
17:50
Житель Горного Алтая угнал незапертый Lexus, чтобы съездить в центр села 0
17:32
Сельская жительница устроилась на работу в Барнауле по фальшивому диплому 4
17:21
Бийского бизнесмена судят за обман фирмы из Петербурга на 2,5 млн рублей 2
17:13
Савченко снимками в Facebook доказала, что не сбегала в Россию 0
17:02
Пластиковые карты вместо абонементных билетов вводят в алтайских поездах 0
16:51
Кэмерон Диаз заявила, что уходит из кино ради мужа 0
16:40
Вазу алтайских мастеров подарили вице-премьеру Виталию Мутко 7
16:32
Девочка вступила в схватку с пьяными барнаульцами и отстояла свой телефон 4
16:24
Собчак заявила, что от Крыма в России много бед и проблем со всем миром 8
16:12
Надежду Савченко обвинили в побеге в Россию 0
16:03
Городская среда: проекты, которые помогут сделать Барнаул комфортным 9
15:50
Житель Алтайского края украл птиц и убил свидетельницу преступления 5
15:40
Кроссовер остался без бампера в результате аварии в центре Барнаула 0
15:33
Когда и где пройдут следующие Олимпийские игры 0
15:25
Памяти Олега Табакова посвятят все новые серии "Простоквашино" 2
15:14
СМИ: бывший начальник МУРа арестован по обвинению в коррупции 2
15:05
Более 1 млрд рублей выделят в Алтайском крае на создание ясельных групп 1
14:51
Дорожный знак, запрещающий движение автобуса, может появиться в России 1
14:40
Смертность от раковых заболеваний снизилась в России впервые за три года 13
14:34
Гостья в Алтайском крае украла у хозяина деньги и купила стиральную машину 0
14:23
Роспотребнадзор: в 2018 году на Алтае ожидается большое количество клещей 0
14:11
Избиение школьницы в Барнауле может привести к интернет-ограничениям в РФ 24
14:03
Авиарейс Барнаул — Красноярск запускают в марте с ценником от 5000 рублей 8
13:53
Жители барнаульского поселка Восточный вышли на митинг 8
13:41
Сгоревший музей в Барнауле подлатают за миллион для реставрации в 2019 году 2
13:34
Создатель "блузки Беттина": умер кутюрье Юбер де Живанши 0
13:22
Депутат ГД Терентьев оценил новый способ голосования на выборах 18 марта 6
13:13
Избившие девушку барнаульские школьницы могут избежать уголовного дела 25
13:05
"Бухгалтер Освенцима" умер в Германии в возрасте 96 лет 0
13:00
Осторожно, фальшивка: как барнаульцам сберечь нервы и свои кошельки 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.