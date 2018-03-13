Активисты движения "Божья воля" угрожают ответными действиями в случае, если известного актера и режиссера Олега Табакова будет отпевать священник православной церкви, пишет "Взгляд".

"Скончался богохульник Олег Табаков. Скончался, к сожалению, без покаяния. ПОД "Божья воля" завтра отнесет заявление Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, управляющему Центральным викариатсвом Москвы с просьбой об неотпевании богохульника Табакова. В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения", — написала глава движения Мила Одегова в своем Facebook.

Она отметила, что члены движения посещали МХТ им. Чехова, где "лично убедились в кощунственном характере спектаклей", среди которых была постановка режиссера Константина Богомолова "Идеальный муж".

В Центральном викариатстве, куда "Божья воля" собиралась направить жалобу, пояснили, что решение об отпевании может принять лишь священник, к которому обратились родственники усопшего. Окончательно решить вопрос необходимости отпевания может только каноническая комиссия.

В Московском патриархате заявили, что "Божья воля" не имеет отношения к РПЦ. "Что касается заявлений движения "Божья воля", к церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об отмене отпевания пока никуда не поступало", — подчеркнул зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает "Говорит Москва".

Он также отметил, что у Московского патриархата не может быть возражений против отпевания Табакова.

Советский и российский актер и режиссер, худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков умер в понедельник, 12 марта, в Москве на 83-м году жизни. Церемония прощания с актером пройдет в МХТ им. Чехова 15 марта. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.