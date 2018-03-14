Новосибирские ученые первыми в стране выпустили уникальный материал — парилен, являющимся высокопрочной субстанцией, которая может использоваться для покрытия медицинских имплантатов, сообщает ОТР.

Раньше специалистам приходилось ввозить материал из-за рубежа, поскольку в России не производилось вещества под названием димер, который является основной составляющей в производстве парилена.

Теперь, как сообщается, созданы условия для запуска отечественного производства инновационной субстанции. По словам ученых, она будет долговечной и сможет герметично изолировать даже рельефные изделия.

Российский парилен также способен выдерживать температурные перепады, защищать изделия от влаги и радиации. Ожидается, что первая партия вещества появится на рынке уже в текущем году.