Британские ученые выяснили, что интимная близость способствует омолаживанию организма и помогает дольше сохранять тело в тонусе, сообщает "Дни.ру".

По словам исследователей, соответствующий "рецепт" полезен и мужчинам, и женщинам. Однако все должно быть не только по взаимному согласию, но и на регулярной основе.

По словам специалистов, окситоцин — гормон любви и объятий — оказывает буквально волшебное действие на организм. В частности, он делает кожу упругой, а также положительно воздействует на тонус мышц.

Отмечается, что секс повышает кровоток и укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также дарит положительные эмоции.