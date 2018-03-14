Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что страна временно отказывается от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России, пишет "Спорт-Экспресс".

"Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России", — заявил Брынзак.

По его словам, для снятия бойкота необходимо, чтобы "общая политическая ситуация улучшилась".

"Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали", — отметил Брынзак.