Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал "Парламентской газете", что перерасчет страховых сумм и компенсаций военнослужащим и сотрудникам ряда силовых ведомств с учетом инфляции произойдет в апреле-мае.

Правительство распорядилось увеличить на 4% выплаты военнослужащим, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, уволенным с военной службы, а также тем, кто проходит военные сборы. Документ опубликован на портале правовой информации 7 марта. В частности, под увеличение попадают суммы страхования жизни и здоровья рядового состава и офицеров армии, МВД, пожарной службы, ФСИН, Росгвардии, также вырастут размеры единовременных пособий и ежемесячных компенсаций. Согласно документу, выплаты проиндексируют с коэффициентом 1,04, исходя из уровня инфляции. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

"С учетом того, что постановление правительства вышло в марте, могу предположить, что перерасчет всех полагающихся выплат люди получат не раньше апреля-мая. Это не очень хорошая практика, когда кабмин затягивает с такими важными решениями на месяц и более. По своему предыдущему опыту работы скажу, что это очень неприятно, когда ты не уверен до конца, проиндексируют ли тебе зарплату, или нет", — пояснил Щапов

По его словам, соответствующий документ должен был быть готов до 1 января 2018 года, чтобы лишний раз не волновать людей.

"В целом ежегодную практику индексации зарплат можно оценить как положительную: люди на службе государства рассчитывают на стабильную зарплату, а значит, она должна как минимум индексироваться на уровень инфляции", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что, несмотря на индексации, зарплата у сотрудников полиции остается недостаточной: "В среднем рядовой сотрудник или участковый получает около 30 тысяч рублей. На эти деньги невозможно прокормить даже самого себя, не то что семью. Такой уровень зарплат ведет к снижению качества кадрового состава, повышенной нагрузке, подталкивает людей к коррупции".

По мнению законодателя Щапова, рядовые сотрудники полиции должны получать минимум в два раза больше, чем сейчас.