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Президент назвал коррупцию бедой многих регионов России

, ИА "Амител"
"Вся страна об этом знает", - отметил он

Фото: svistanet.com

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дагестана заявил, что коррупция является одним из тех факторов, которые серьезно тормозят развитие страны, сообщает РИА Новости.

"Конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной", — подчеркнул президент.

Он отметил, что у Дагестана есть все возможности для выхода на новый уровень развития.

Глава государства заверил, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

14.03.2018 06:02
- гость -

вот решалась бы эта проблема не только перед выборами, а постоянно и планомерно, то желающих проголосовать за действующего президента, былобы на много больше.
да и перед выборами она не решается, а только проговаривается.
а коррупция по моему мнению, главная угроза безопасности страны

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14.03.2018 06:10
- гость -

Ну надо же, есть такая проблема в России - коррупция. И кто же в ответе за то, что коррупция поразила все уровни государственной власти? Как обычно - все они, не названные коррупционеры, которые каким то неведомым образом проникли во власть. Кто же их назначал на высокие должности?

0  0
14.03.2018 06:11
- гость -

Путин конечно в коррупции не виноват.

0  0
14.03.2018 06:12
- гость -

Ничего, когда Владимира Владимировича изберут президентом, он покажет всем этим коррупционерам, где раки зимуют! Не допустит такого бардака и беспредела, как при прошлом президенте!

0  0
14.03.2018 06:21
Гость

А он случаем не сказал, что он сам является главным, составляющим звеном в этой цепи!!!

0  0
14.03.2018 06:54
- гость -

В Китае за коррупцию расстреливают.

0  0
14.03.2018 08:38
- гость -

Главная беда эта идёт из Кремля.

0  0
14.03.2018 08:41
Геноцид Эклеров

14.03.2018 06:54
- гость -

и даже расстрел не отпугивает от воровства.
с 2000 гогда по настоящее время расстреляно 10 000 человек. 120 000 село на сроки от 10 до 20 лет.
за последние 5 лет более 1,3 млн. чиновников были так или иначе наказаны за коррупцию.

про страны западной "демократии" можно отдельно поговорить. там не стреляют, но воруют не меньше.

выводы: искоренить коррупцию невозможно, но необходимо постоянно с ней бороться.

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14.03.2018 09:04
- гость -

Надо выборы раз в полгода проводить, чтоб у него глаза почаще открывались на действительность.

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14.03.2018 09:06
- гость -

после выборов себя опять в спячку уйдёт

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