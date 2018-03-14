Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дагестана заявил, что коррупция является одним из тех факторов, которые серьезно тормозят развитие страны, сообщает РИА Новости.

"Конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной", — подчеркнул президент.

Он отметил, что у Дагестана есть все возможности для выхода на новый уровень развития.

Глава государства заверил, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.