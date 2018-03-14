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Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте во вторник, 13 марта, заявила о "весьма вероятной" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые в начале прошлой недели были доставлены в больницу в Солсбери, и потребовала от Москвы объяснений. Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что против бывшего полковника ГРУ и его дочери применили разработанное в РФ вещество. "Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — отметила политик. Премьер подчеркнула, что данные основаны на позитивной реакции проб.
Мэй отметила, что отравление Скрипаля является либо прямым действием России против Великобритании, либо российские власти "утратили контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустили его попадание в чужие руки".
Премьер заявила, что Россия должна дать подробные объяснения ситуации до вечера 13 марта, пригрозив "более серьезными мерами", чем раньше.
Агентство отмечает, что заявление Мэй прокомментировали в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление Мэй "цирковым шоу", подчеркнув, что это является "очередной информационно-политической компанией, основанной на провокации".
В заявлении российского министерства иностранных дел также сказано, что обвинения в адрес Москвы связаны с предстоящим ЧМ по футболу, а их целью является "подрыв доверия к РФ как к хозяйке спортивного мероприятия".
"Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", — заявили в министерстве.
Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова Мэй нельзя воспринимать всерьез.
"Она уже запуталась в формулировках из-за своего желания посильней погрозить России. Международное право не может признавать объяснения по лживым обвинениям как повод для применения силы, это грустно и смешно", — отметил сенатор.
По словам ветерана спецслужб, сенатора Игоря Морозова, Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы, что подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия.
Первый замглавы международного комитета, генерал ФСБ Владимир Джабаров предположил, что провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Великобритании или третьих стран с целью обвинить и очернить Россию. Он также назвал полной глупостью обвинение в инциденте РФ, которая сама выдала экс-офицера Британии.
Комментарии
Логично всё )))
Где то я это слышал, вспомнил такой ложью как у Мэй, иудеи Гитлер-Шикельгрубер и Гебельс, зомбировали немецкий народ.
А если применяют вещество разработанное в Великобритании то они должны отмазываться? Очередной повод усилить санкции. Стоит задача сделать из России страну изгоя и это задача планомерно выполняется
да-да, именно сейчас Путину вдруг срочно потребовалось наказать ныне абсолютно бесполезного предателя, который уже десяток лет жил в Англии и читал абсурдные устаревшие лекции для профанов. именно сейчас, когда проблемы со всем миром, кругом санкции, расследования о якобы вмешательствах в выборы и прочее...
и главное как решил убрать? так, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов относительно того, кто это сделал: взять старинный отравляющий состав (а в Союзе и в России с 1960 года ведь более ничего придумать то не смогли), который сняли с производства еще в 90-х, и разбрызгать по всему городку.
не замаскировать под ограбление или ДТП, не инсценировать несчастный случай, а именно рисковать, провозя через границы токсичный материал.
я удивлен, что не нашли еще погоны офицера КГБ, или кокарду военнослужащего ГРУ)
все это выглядит так дешево и постановочно...
Сначала поймать его тут, посадить, а потом отдать его туда, что бы отравить. Каковы извращенцы то ... Скрипаль, будучи действующим сотрудником не шпионил. В отставке, используя приобретенные познания и старые знакомства , собирал информацию в перемешку с аналитикой СМИ и закрытых изданий (к некоторым имел доступ) через своего компаньона по бизнесу приторговывал ей с америкашками. Не был он супершпионом.
Ох и долго ещё придётся объяснять поколению англосаксов, оперившемуся во времена стояния России на коленях, что мы уже не те и что подобные ультиматумы могут привести к очень болезненным для них последствиям. И думается что они этого не поймут пока не получат очень серьёзного щелчка по носу, как бы страшно это не было.
"что мы уже не те и что подобные ультиматумы могут привести к очень болезненным для них последствиям."
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и что "вы" сделаете? Ещё кого-нибудь отравите?
Это был сигнал всем потенциальным предателям и перебежчикам - "у нас длинные руки" (как у любой мафии)
Но расеянам это нравится.
14.03.2018 10:49
Павсекакий Скрипаль ОТСИДЕЛ уже в России... Его в числе других отдали на десятерых наших "суперагентов". Какие сигналы то ???
Это сделал агент 007 Джеймс Бонд, подданный британской королевы
Куда Мозжечок замассированный делся? Для него клиент созрел. Навсёкакий.