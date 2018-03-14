Фото: gtrk-saratov.ru

Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где автомобили "стоят" в районе пересечения с улицей Попова и после кольцевого перекрестка", а также на проспекте Ленина, где пробка образовалась на участке от пересечения с улицей Матросова до площади Октября.

Кроме этого, заторы наблюдаются на перекрестках улицы Попова с проспектом Космонавтов и улицей Антона Петрова, на нескольких отрезках улицы Власихинской, на пересечении улицы Малахова с улицей Советской Армии, а также на участках улиц Кутузова, Северо-Западной, Молодежной, Челюскинцев, Советской Армии и Гоголя. Еще одно скопление автомобилей наблюдается в районе площади Победы.

Отметим, что в городе на двух участках временно перекрыто движение. Один знак расположен на карте в районе Канатного проезда, другой - переулка Ядринцева.