Фото: izvestiy-kamen.ru

Житель Камня-на-Оби упал со второго этажа, спасаясь от пожара, случившегося 13 марта в доме, расположенном на улице Каменской.

Как сообщают "Каменские известия", возгорание случилось в доме №128 в квартире на втором этаже. В жилище находился мужчина.

Пожарные приставили к окну квартиры лестницу, но мужчина, начав спускаться, сорвался вниз. Огнеборцы тут же подхватили горожанина и передали его в руки медиков.

Согласно предварительной информации, он получил ожоги рук и лица, а также отравление угарным газом. Погорельцы госпитализировали в ЦРБ.