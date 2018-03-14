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Барнаульцев задержали по подозрению в попытке взлома банкомата в Калининграде. Об этом сообщает портал "Калининград24" со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Отмечается, что злоумышленники повредили корпус банкомата в ночь на 17 января текущего года. Барнаульцы собирались взорвать банкомат, однако сработала сигнализация, из-за чего им пришлось покинуть место преступления без денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личности злоумышленников. По версии правоохранителей, они сразу же после преступления покинули территорию Калининградской области.

Трое подозреваемых — два 25-летних и один 35-летний мужчины — были задержаны в Барнауле. Все они имеют судимости. В данный момент злоумышленники находятся в следственном изоляторе краевой столицы, их проверяют на причастность к подобным преступлениям в других регионах.

В Калининграде в отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу, совершенного группой лиц по сговору.