Фото: hilook.ru

Молодой человек 1998 года рождения в Барнауле 13 марта попал под машину, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — водитель авто скрылся с места аварии.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент случился на улице Малахова в районе дома №138 в 15:55.

Известно, что в результате наезда неустановленного автомобиля под управлением неустановленного водителя парень получил травмы. Ему была оказана помощь, не госпитализирован.

В данный момент полиция проводит оперативные мероприятия, устанавливает все обстоятельства случившегося.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по телефону (3852) 393-605.