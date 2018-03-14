Мастер-класс магии преображения стен прошел в ТЦ "Аксиома"

8 марта уже прошло, но"Аксиома" с радостью вспоминает этот день, ведь она провела его в компании прекрасных дам, подарив им сразу три мастер-класса по преображению стен в дорогие полотна.

Сначала представитель группы компаний ВОГ, поделилась секретами стыковки рисунков при оклейке обоев "Палитра" VOG Collection. Оказалось, что некоторые виды обоев практически невозможно состыковать, поскольку они тянутся, рвутся и размокают. С качественными обоями, представленными VOG Collection, такого не происходит. Более того, даже при трафаретной обрезке – для обеспечения более эффектного перехода с одних обоев на другие – хорошие обои прекрасно держат форму, что и было продемонстрировано.

Затем девушки ознакомились с несложными секретами нанесения жидких обоев, и некоторые даже попробовали проделать эту работу самостоятельно. Овладели они и волшебным искусством декорирования стен необычной краской "Магико "Профи" (ТМ "ТЕКС"), которая позволяет добиться поверхностей со сложной и необычайно красивой текстурой. Ученицы лично убедились, что декоративного эффекта можно добиться с использованием обыкновенного шпателя, щетки для подметания, обойного крыла или текстурного валика. В результате, девушки наколдовали краской несколько полотен, среди которых нашлось место "морозному окну", "коралловому рифу" и даже "деревянной стене".

Кроме того, специалисты Tikkurila ознакомили виновниц праздника с красками Euro Trend и Taika, попутно обучив их технике нанесения cухой кистью, для достижения сияющего 3D-эффекта. По окончанию мастер-класса, каждая "волшебница" получила в подарок самое главное в этот день — цветы и море положительных эмоций.

Адреса ТЦ "Аксиома"

г. Барнаул, Павловский тракт, 166г.

Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4к1

Телефон горячей линии: 8-800-775-9000

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