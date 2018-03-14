Среда, 14 Март, 10:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 70,16
518149
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Отток капитала из РФ с начала 2018 года увеличился вдвое

, ИА "Амител"
Отток связан с ростом иностранных активов прочих секторов

Фото: vice.com

Вывоз капитала из РФ с начала года увеличился в годовом выражении в 2,2 раза и достиг 9,8 миллиарда долларов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы Центробанка.

Подчеркивается, что отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов. Профицит счета текущих операций в январе-феврале этого года увеличился с 14,5 до 20,8 миллиарда долларов.

"Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов — до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета", — цитирует издание слова Банка России.

При этом международные резервы страны за два месяца с начала года увеличились на 8,4 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда долларов.

В январе отток капитала резко вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда регулятор связал отток с ростом иноактивов банков и прочих предприятий.

В конце января советник главы российского государства Сергей Глазьев заявил, что отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов, добавляет издание.

Согласно прогнозу Центробанка, отток капитала в текущем году составит порядка 16 миллиардов долларов. В последующие два года он сократится до 8-9 миллиардов долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:00
Мастер-класс магии преображения стен прошел в ТЦ "Аксиома" 0
09:50
Отток капитала из РФ с начала 2018 года увеличился вдвое 0
09:40
В ТРЦ Пионер отметили 8 Марта: музыка, подарки, мастер-классы 0
09:33
Водитель сбил парня на "зебре" в Барнауле и скрылся с места аварии 0
09:22
Житель Камня-на-Оби сорвался со второго этажа, спасаясь от пожара 0
09:13
В Барнауле задержали мужчин, пытавшихся взломать банкомат в Калининграде 0
09:03
Без особых сенсаций: как проходит президентская кампания в Алтайском крае 1
09:00
Победа близко: финальные матчи "Лиги.БРО" пройдут 17 марта 1
09:00
Конкурс "Лучший шиномонтаж" провели в Бийске 3
08:51
Премьер Великобритании потребовала от России объяснить отравление Скрипаля 1
08:43
Барнаульцев утром 14 марта ждут шестибалльные пробки 0
08:24
Дамбу у села Чарышское построит ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей 5
08:16
Недостроенная лестница в Барнауле начала "притягивать" горожан раньше срока 0
08:03
Экспериментальный новосибирский театр приедет на гастроли в Барнаул 0
07:50
Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2018 году? 14
07:42
Группа "Кипелов" представит в Барнауле свой новый альбом "Звезды и кресты" 1
07:34
Не надо так: мифы о фитнесе, которые не имеют ничего общего с правдой 1
07:21
Просьба о помощи: чтобы двое мальчиков могли каждый день возвращаться домой 16
07:12
Справочник по выборам президента России 18 марта от Amic.ru 1
07:03
Дом с зимним садом и соснами на участке продают в Барнауле за 18 млн рублей 1
06:51
Когда станут известны итоги выборов президента России 3
06:40
Две барнаульские аллеи могут получить новый облик после 18 марта 0
06:32
Кто может стать президентом России 23
06:23
Барнаульцы готовы переезжать в другие города из-за низкой зарплаты 2
06:14
Из мороза под -30 в оттепель до +1: о погоде в Алтайском крае 14 марта 0
06:01
"Объявление для прокуратуры": Сергей Писарев о продаже волчицы в Барнауле 3
05:48
Президент назвал коррупцию бедой многих регионов России 12
04:32
ЦИК России не получил настоящих жалоб на избирательную систему 0
03:48
Полицейским и военным вскоре проиндексируют пособия 0
02:25
Украина отказалась от всех соревнований на территории России 0
01:35
Британские ученые раскрыли секрет вечной молодости 0
00:30
Новосибирские ученые создали уникальный медицинский материал 0
23:48
Православные активисты угрожают некими мерами в случае отпевания Табакова 0
23:29
ЦИК: на выборах президента досрочно проголосовали более 95 тысяч человек 2
23:01
Назван самый развитый город в мире, в котором удобно и безопасно жить 1
22:42
Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге 2
22:28
Идею напоминать водителям об истечении срока действия прав оценили в Думе 0
22:05
"Нежданчик". Минобороны отобрало лучшие названия для новейших вооружений 3
21:42
Россияне поднялись на второе место в общем зачете Паралимпиады 0
21:24
Пятый по величине алмаз в истории продали на аукционе 0
21:03
Трамп назначил директором ЦРУ экс-начальницу тайной тюрьмы для пыток людей 1
20:49
Губернатор Алтайского края открыл новый ФАП в селе Думчево 1
20:29
Госдума готовится отражать предполагаемую атаку США на столицу Сирии 10
20:04
Внука экс-губернатора Калининградской области подозревают в убийстве 1
19:47
Apple может отказаться от "челки" у будущих смартфонов 0
19:27
Онищенко заявил, что смена пола в России не носит массовых характер 0
19:08
Коротко о главном: митинги, "Звери" и история с избиением школьницы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 марта
18:50
Спиннеры попали в список опасных товаров 0
18:24
Стало известно, что помогает студентам справиться со стрессом в сессию 3
18:04
Врачи: Гаркалин остается больнице в состоянии средней тяжести 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.