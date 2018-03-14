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Вывоз капитала из РФ с начала года увеличился в годовом выражении в 2,2 раза и достиг 9,8 миллиарда долларов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы Центробанка.

Подчеркивается, что отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов. Профицит счета текущих операций в январе-феврале этого года увеличился с 14,5 до 20,8 миллиарда долларов.

"Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов — до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета", — цитирует издание слова Банка России.

При этом международные резервы страны за два месяца с начала года увеличились на 8,4 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда долларов.

В январе отток капитала резко вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда регулятор связал отток с ростом иноактивов банков и прочих предприятий.

В конце января советник главы российского государства Сергей Глазьев заявил, что отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов, добавляет издание.

Согласно прогнозу Центробанка, отток капитала в текущем году составит порядка 16 миллиардов долларов. В последующие два года он сократится до 8-9 миллиардов долларов.