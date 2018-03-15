Как развить свой бизнес

Острая фаза кризиса позади, и сегодня компании думают о том, как обеспечить себе устойчивое развитие. Один из ключевых ресурсов на пути к росту – персонал. Люди производят товары, выполняют задачи, на них завязаны бизнес-процессы. От них зависит почти всё.

6 апреля в Барнауле пройдет ежегодная конференция по персоналу AlTAI STAFF-2018. Все актуальные вопросы бизнеса, связанные с HR, будут обсуждаться на ней.

Хэдлайнером конференции станет Алёна Владимирская, одна из самых известных HR-специалистов, основатель сервиса "Антирабство.ру". Тема, с которой она выступит, звучит несколько провокационно: "Такой HR нам не нужен! Реалии и будущее HR-индустрии". Алёна поделится многолетним опытом работы в самых передовых компаниях страны, расскажет о тенденциях, уделит внимание прогнозам.

Еще один именитый спикер – Владимир Маринович, известный предприниматель, на счету которого открытие успешных стартапов и виртуозное умение так работать с командой, что у конкурентов просто не остается шансов на лидерство.

Тенденция последних лет и завтрашний день в управлении персоналом – игрофикация процессов обучения и оценки. Поколение Z уже вышло на рынок труда, и надо уметь использовать его сильные качества с помощью универсальных инструментов. Роман Крылов, первый разработчик игр для бизнеса в России, расскажет, как это сделать.

Еще один тренд – диджитализация всех сфер, даже не связанных напрямую с цифровыми технологиями. О доступных инструментах Digital HR участники конференции узнают от лидеров рынка цифровых технологий – компании МТС и от главного HR-ресурса страны – компании HeadHunter.

Подробная программа доступна на сайте "Магис Бизнес"

Участие в конференции ALTAI STAFF-2018 можно забронировать сейчас по минимальной цене.

Зафиксируйте стоимость своего билета по тел.: +7(3852)529-759