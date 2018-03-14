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Средние цены на бензин в Алтайском крае не растут уже два месяца — после резкого удорожания топлива, которое наблюдалось в конце прошлого года, нынешняя ситуация выглядит почти как рекордная.

Так, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 4 по 11 марта в Алтайском крае средняя стоимость литра бензина АИ-92 в регионе составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40, 53 рубля.

Напомним, что именно такие цены в регионе установились в середине января и с тех пор не менялись.

Отметим и то, что двухмесячный тренд на стабилизацию цен характерная для всех регионов Сибирского федерального округа.

В последний раз очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с резким удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабре прошлого года.

В самом начале текущего года в регионе также фиксировалось повышение цен на топливо, но оно было незначительным.