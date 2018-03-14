Фото: cleverstory.ru
Средние цены на бензин в Алтайском крае не растут уже два месяца — после резкого удорожания топлива, которое наблюдалось в конце прошлого года, нынешняя ситуация выглядит почти как рекордная.
Так, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 4 по 11 марта в Алтайском крае средняя стоимость литра бензина АИ-92 в регионе составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40, 53 рубля.
Напомним, что именно такие цены в регионе установились в середине января и с тех пор не менялись.
Отметим и то, что двухмесячный тренд на стабилизацию цен характерная для всех регионов Сибирского федерального округа.
В последний раз очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с резким удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабре прошлого года.
В самом начале текущего года в регионе также фиксировалось повышение цен на топливо, но оно было незначительным.
Комментарии
Глупо в преддверии выборов такое писать. В мае 92 бензин до 42-45 рублей подорожает, 95 до 47 рублей.
Еще не вечер, ща, прям 19 марта попрут!
Да... 70 месяцев растут, потом 2 месяца не растут, как раз перед выборами. Совпадение? Не думаю! (с)
Шел второй месяц стабильности...
Цены не растут, писать не о чем. Редакция подождите 4 дня)))
ну так то в опте ДТл уже за 40 перевалил, на чем сеять будут((( На АЗС скоро подниметься и будет в районе 43
14.03.2018 10:48
- гость -
рад за АМИК)
уже и топливные трейдеры его читают и комментируют)