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Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск в Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, настаивающей на предоставлении ключей для расшифровки сообщений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката и юриста общественной организации "Роскомсвобода" Саркиса Дарбиняна.
Он уточнил, что коллективный иск подан от имени 35 пользователей мессенджера. "Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование", — цитирует агентство слова Дарбиняна.
Отмечается, что истцы активно пользуются сервисом как для общения с родными и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности. В исковом заявлении сказано, что действия ФСБ ставят безопасность коммуникаций в целом и создают угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальным данным всех юзеров Telegram.
По мнению Дарбиняна, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, которые гарантирует Конституция РФ, и статья 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Комментарии
предлагаю Роскомсвободе почитать американский закон SOPA.
а потом его обжаловать в американском суде.
хачик возмутился
вот лично мне пофиг абсолютно, даже если фсб прочитает мою переписку с любовником.. а вот если в этом телеграмме будут всякие террористы-извращенцы тусить, потому что кому то там не нравится чтоб их переписки читали, мне точно не пофиг!
14.03.2018 10:43
Геноцид Эклеров
вот когда роскомсвобода будет жить на территории америки она обязательно прочтёт SOPA
у наших спецслужб слишком много никак не подконтрольных возможностей нарушать права граждан которые они с успехом используют в основном для личного обогащения
Добропорядочным гражданам нечего скрывать от ФСБ. Личная информация граждан их волнует только по ходу служебной деятельности, а служебной информацией, из которой можно извлечь личную выгоду, сотрудники ФСБ никогда не воспользуются в силу своей патологической честности и неподкупности.
14.03.2018 10:50
месный
почему-то у других мессенджеров, несравнимо более популярных в России, нежели дуровский Телеграмм, например Вотсапп или Вайбер, таких проблем с ФСБ нет.
месный, ты подумай почему)
может потому, что Паша проигрывает им конкурентную борьбу, а хочет хайпануть на якобэ своем свободолюбии?
вот лично у тебя много проблем было с ФСБ и вообще российским законом из-за того, что ты топишь за Навального и ненавидишь Путина и пишешь об этом на страницах СМИ АМИК?
они, проблемы, вообще были?)))
14.03.2018 10:50
месный
Если бы сотрудники нарушали права граждан для личного обогащения, то много таких сотрудников были бы довольно успешны в финансовом плане и занимали бы ключевые посты в различных коммерческих структурах. Но такую картину мы видим только после их ухода со службы. Значит их служебная деятельность тут не причем.