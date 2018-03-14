Фото: fm.cnbc.com
Подавляющее большинство жителей Украины недовольны своей зарплатой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал "Зеркало недели" и итоги опроса Research & Branding Group.
Подчеркивается, что зарабатываемых денег хватает лишь 12% украинцев. При этом 85% участников опроса заявили, что недовольны зарплатой.
В сообщении отмечается, что наибольшая доля тех, кто негативно оценивает размер зарплаты, приходится на возрастные группы старше 40 и 50 лет. Также говорится, что недовольных получаемыми деньгами женщин больше, чем мужчин.
Опрос проводился на территории страны, которая находится под контролем Киева.
Комментарии
Слава богу что россияне все довольны.
В России такой опрос проводился?
не в оправдание хохлов, а истины ради: и в РФ все поголовно недовольны своими зарплатами)
Мне неважно, что у нас много недовольных не только зарплатами, главное у соседей ещё хуже, не говоря уже о наших партнерах из Африки
Господа, а нам не наплевать довольны ли бывшие братья? Боюсь что мало найдётся стран где много людей, довольных зарплатой. Причём у кого-то хлеб чёрствый, а у кого-то бриллианты мелкие. Думается, в России самые недовольные - москвичи.