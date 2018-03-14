Фото: fm.cnbc.com

Подавляющее большинство жителей Украины недовольны своей зарплатой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал "Зеркало недели" и итоги опроса Research & Branding Group.

Подчеркивается, что зарабатываемых денег хватает лишь 12% украинцев. При этом 85% участников опроса заявили, что недовольны зарплатой.

В сообщении отмечается, что наибольшая доля тех, кто негативно оценивает размер зарплаты, приходится на возрастные группы старше 40 и 50 лет. Также говорится, что недовольных получаемыми деньгами женщин больше, чем мужчин.

Опрос проводился на территории страны, которая находится под контролем Киева.