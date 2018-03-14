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Центральный рынок в Барнауле "оброс" лесами

, ИА "Амител"
Работы по преображению здания в самом разгаре

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, skyscrapercity.com

Центральный рынок на проспекте Ленина в Барнауле оброс строительными лесами — собственники, выкупившие строение у города, активно ведут работы по преображению здания.

Напомним, ранее строительная компания "Сибирия" заявляла, что не намерена существенно изменять конструктивное решение Центрального рынка.

Согласно обозначенным планам, здание будет многофункциональным. Первый этаж Центрального рынка предполагается "вписать" в барнаульский туристический кластер и пешеходную зону на улице Мало-Тобольской.

На первом уровне здания оборудуют кафе и рестораны с монокухнями. Рядом создадут большой паркинг.

Второй этаж комплекса планируют развивать в качестве рынка. Здесь появятся эко-маркет и фреш-маркет.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной 2017 года. Муниципалитет продал его за 53,2 миллиона рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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14.03.2018 11:28
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