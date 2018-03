Фото: naked-science.ru

Ученый с мировым именем, британский физик-теоретик Стивен Хокинг ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает BBC, ссылаясь на представителя семьи именитого научного деятеля.

Легендарный Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Он являлся автором огромного числа научных работ.

Physicist Stephen Hawking has died at the age of 76, a spokesman for his family has said https://t.co/ZfW9MSXCbL