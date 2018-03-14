Фото: naked-science.ru
Ученый с мировым именем, британский физик-теоретик Стивен Хокинг ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает BBC, ссылаясь на представителя семьи именитого научного деятеля.
Легендарный Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Он являлся автором огромного числа научных работ.
Physicist Stephen Hawking has died at the age of 76, a spokesman for his family has said https://t.co/ZfW9MSXCbL— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 марта 2018 г.
Этот ученый большую часть жизни страдал тяжелым недугом и передвигался в инвалидной коляске. Но все это не мешало ему вести активнейшую социальную жизнь, принимать участие в семинарах, делиться своими идеями и быть одним из самых известных популяризаторов науки на нашей планете.
Комментарии
Жаль. Но, видимо, теперь-то он узнает, как устроена вселенная...
Нет.
Он был атеистом и убедительно доказывал что для создания вселенной в боге не было никакой необходимости.