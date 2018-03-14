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Древние люди пережили крупнейшее за последние 25 миллионов лет извержение вулкана спокойнее, чем считалось ранее — оно даже не заставило их покинуть привычные места обитания всего в нескольких километрах от вулкана. К такому выводу пришли американские археологи, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Nature.

Отмечается, что крупнейшим извержением было извержение вулкана Тоба в Индонезии. Оно произошло 75 тысяч лет назад. Считалось, что оно привело к сокращению человеческой популяции до 2000 человек из-за вызванного похолодания и нехватки солнечного света. Но новые находки говорят о другом развитии событий.

Согласно результатам микроскопического исследования песка с южного побережья ЮАР, в нем содержится криптофера — частицы вулканического стекла. Но там, где их нашли, люди жили и во время извержения вулкана, и после него — на это указали обнаруженные на территории древние артефакты. Вероятно, извержение супервулкана мало повлияло на жизнь местных жителей.

Ученые считают, что это частично могло быть обусловлено благоприятными условиями жизни на побережье. Специалисты планируют присмотреться и к другим древним племенам, чтобы выяснить, как те перенесли извержение вулкана Тоба.