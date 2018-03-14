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Еще в 30-х годах советский изобретатель Константин Исупов предложил использовать для записи изображения на магнитную ленту магнитные головки, закреплённые на вращающемся барабане. И только 14 марта 1956 года фирмой "Ампекс" был представлен первый в мире видеомагнитофон — "VR-1000". Стоил он 50 000 долларов и использовался только крупнейшими телестанциями.

В 1958 году Никита Хрущев увидел видеозапись своей встречи с послом США, после чего, отдал распоряжение о разработке видеомагнитофона, "не хуже" иностранного. И первый советский видеомагнитофон "Кадр" появился в 1960 году.

Бытовые видеомагнитофоны стали доступны в широкой продаже в СССР только с начала перестройки.

90-е годы считаются временем заката: на смену престижной по тем меркам технике, наступила эра цифровой записи.