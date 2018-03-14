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Семья известного британского ученого Стивена Хокинга поделилась подробностями его смерти. Об этом пишет портал "Новые Известия" со ссылкой на Би-би-си.

Уточняется, что ученый умер у себя дома в Кембридже. Хокинга не стало утром в среду, 14 марта, на 77-м году жизни.

В заявлении детей физика-теоретика говорится, что мужество и упорство Хокинга вдохновили людей во всем мире.

Легендарный ученый родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Он написал огромное количество научных работ. Хокинг занимался популяризацией науки. Его книги "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" стали бестселлерами.