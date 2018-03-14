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СМИ: тесты первого беспилотного такси проводятся в Новой Зеландии

, ИА "Амител"
Транспортное средство может подниматься как вертолет и лететь как самолет

Фото: vimeo.com

В новозеландском городе Крайстчерч начались тесты первого в мире беспилотного летающего такси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Издание отмечает, что беспилотное летающее такси создатели прозвали Cora. Транспортное средство может подобно вертолету подниматься и садиться вертикально, а также летать как самолет. Компания Zephyr Airworks разрабатывала проект на протяжении восьми лет. Такси собираются выпустить на рынок в течение шести лет.

"Подобные тесты позволяют нам рассмотреть будущие возможности для транспорта, которые могут иметь далеко идущие преимущества для ежедневных поездок и даже могут поддержать наш растущий туристический рынок", — приводит издание слова главы администрации города Крайстчерч Джоанны Норрис.

Уточняется, что беспилотное такси работает на электродвигателе и поэтому безопасно для окружающей среды.

По данным газеты, прототип транспорта может перевозить двух человек.

Накануне также была запущена партнерская программа в области инноваций, которая нацелена на привлечение иностранных компаний для разработки инновационных продуктов на территории Новой Зеландии. Эта программа будет оказывать поддержку иным подобным проектам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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